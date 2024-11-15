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15:50, 15 ноября 2024Наука и техника

В России испытали узлы «Элегии»

«Калашников»: «ЛОМО» испытало узлы «Элегии» для спутника ДЗЗ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: АО «Концерн «Калашников»

Предприятие «ЛОМО» (входит в концерн «Калашников») испытало узлы спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом сообщили в концерне.

«"ЛОМО" провело испытания составляющих системы автоматической фокусировки телескопа. В частности, вибродинамическому и тепловому тестированию подверглись корректор поля, узел фокальный, приемник и излучатель оптико-электронного комплекса высокого разрешения (ОЭК ВР) "Элегия"», — говорится в сообщении.

«Элегия» входит в состав аппаратов ДЗЗ нового поколения «Ресурс-ПМ», которые предназначены для картографической съемки. Сейчас «ЛОМО» готовит тестовые образцы излучателя и приемника к ресурсным испытаниям, а также продолжает изготовление узлов первого опытного образца «Элегии».

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