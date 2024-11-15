В России сочли бессмысленным разговор Шольца с Путиным

Профессор Гусев заявил, что звонок Шольца Путину не имел смысла

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца был бессмысленным с точки зрения результативности. Такую оценку в беседе с РИА Новости дал доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.

Он объяснил, что позиция Берлина по украинскому конфликту уже давно известна. «Ничего не изменилось. Что он предложил нового? Закончить конфликт?» — отметил он. Собеседник агентства допустил, что канцлер ФРГ звонил для того, чтобы обозначить свою позицию по украинскому кризису в связи с приближающимися парламентскими выборами в Германии.

По мнению эксперта, следующий звонок российскому лидеру может сделать президент Франции Эммануэль Макрон. Однако, считает Гусев, «позвонить может любой (...), но что он скажет?». По его мнению, у французского лидера нет предложений, «потому что у них руки связаны».

Первый с декабря 2022 года телефонный разговор Владимира Путина с Олафом Шольцем состоялся 15 ноября по инициативе германской стороны.