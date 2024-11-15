В России предложили запретить ввоз кукурузы для ряда стран

«Известия»: в РФ предложили запретить ввоз кукурузы из недружественных стран

Россия может ввести запрет на ввоз семян подсолнечника и кукурузы из недружественных стран, то есть установить нулевую квоту. Об этом сообщили «Известия».

Как пишет издание, текущая квота на ввоз оказалась невыбранной. Более того, отечественные семена этих культур показали достойные результаты урожайности. Однако введение запрета не затронет высокоолеиновый подсолнечник и восковидную кукурузу — на них планируют сохранить квоты на уровне 2024 года.

Собеседник издания также отметил, что, по предварительным оценкам, производство и запасы семян подсолнечника и кукурузы в РФ превышают прогнозируемую потребность для посевной кампании 2025 года, которая оценивается в 44 тысяч тонн семян подсолнечника и 80 тысяч тонн семян кукурузы.

«Поэтому сейчас министерство рассматривает целесообразность установления нулевой квоты», — заключил источник.

Ранее Россия обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с предложением установить квоту на беспошлинный ввоз сливочного масла. Обсудить эту меру участники объединения планируют в период с 2 по 22 ноября 2024 года.