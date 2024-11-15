Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:07, 15 ноября 2024Экономика

В России предложили запретить ввоз кукурузы для ряда стран

«Известия»: в РФ предложили запретить ввоз кукурузы из недружественных стран
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Россия может ввести запрет на ввоз семян подсолнечника и кукурузы из недружественных стран, то есть установить нулевую квоту. Об этом сообщили «Известия».

Как пишет издание, текущая квота на ввоз оказалась невыбранной. Более того, отечественные семена этих культур показали достойные результаты урожайности. Однако введение запрета не затронет высокоолеиновый подсолнечник и восковидную кукурузу — на них планируют сохранить квоты на уровне 2024 года.

Собеседник издания также отметил, что, по предварительным оценкам, производство и запасы семян подсолнечника и кукурузы в РФ превышают прогнозируемую потребность для посевной кампании 2025 года, которая оценивается в 44 тысяч тонн семян подсолнечника и 80 тысяч тонн семян кукурузы.

«Поэтому сейчас министерство рассматривает целесообразность установления нулевой квоты», — заключил источник.

Ранее Россия обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с предложением установить квоту на беспошлинный ввоз сливочного масла. Обсудить эту меру участники объединения планируют в период с 2 по 22 ноября 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США пригрозили России из-за якобы военных из КНДР в Курской области

      Российские войска выбили украинских военных из села Новодаровка

      В России предложили запретить ввоз кукурузы для ряда стран

      В ООН объяснили отсутствие реакции на обвинения Киева в убийствах российских журналистов

      В США назвали неотложный приоритет Трампа в сфере ядерной безопасности

      Влияние Трампа на ядерное разоружение оценили

      Польский генерал порассуждал о сценариях конфликта с Россией

      США и Британия приняли поправку к договору о применении атомной энергии

      В Центробанке России рассказали о влиянии большой распродажи на инфляцию

      Уролог оценил эффективность массажа простаты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше