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18:31, 15 ноября 2024Россия

В России призвали прояснить механизм демобилизации военных. В Минобороны пообещали заняться этим вопросом

Москалькова попросила МО РФ разъяснить механизм демобилизации военных
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала Министерство обороны прояснить механизм демобилизации военных, которые были мобилизованы по ошибке. Такой вопрос она подняла на всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

Как заявила Москалькова, призывная комиссия выносит решение об ошибочности мобилизации того или иного военного, оно доводится до командира воинской части, у которого нет механизма демобилизации.

«Какой ему нужно документ издать, чтобы демобилизовать человека?» — задала вопрос Москалькова. С ним она обратилась к заместителю начальника главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александру Серговенцеву, который выступил на заседании совета 15 ноября.

Наряду с этим Москалькова выразила понимание, что вопрос скорее относится к кадровой службе оборонного ведомства. «Я понимаю, что это не совсем ваше, это кадровая служба Минобороны», — отметила омбудсмен.

Серговенцев согласился и добавил, что направит этот вопрос начальнику главного управления кадров Минобороны.

Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В России заявили о решении Владимира Путина по мобилизованным

В ноябре 2023 года военный корреспондент Александр Сладков заявил, что президент России Владимир Путин принял решение об участии мобилизованных в специальной военной операции (СВО) до конца ее проведения.

«Теперь все равны. Все воюют до конца СВО. Меня очень многие семьи просят прокомментировать эту ситуацию. А что комментировать? Я задавал этот вопрос (демобилизация и по возможности замена воюющих частей с отправкой их в пункты постоянной дислокации) президенту России на последней его встрече с репортерами. Верховный главнокомандующий ответил, что решение принято об участии мобилизованных до конца проведения СВО», — рассказал Сладков.

Военкор отметил, что также участие в спецоперации до ее окончания принимают добровольно заключившие контракт с Минобороны, добровольцы из «Редут» и мест лишения свободы.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Аналогичное заявление в сентябре 2023 сделал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он также заявил, что призванные в рамках частичной мобилизации в России покинут зону боевых действий только после завершения специальной военной операции.

«Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — заявлял он. Депутат пояснил, что в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу.

Путин назвал число подписавших контракты с Вооруженными силами России в 2024 году

В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что с начала года свыше 160 тысяч человек добровольно подписали контракты с Вооруженными силами РФ без всякой мобилизации.

«С начала года в военкоматы пришли и подписали контракты свыше 160 тысяч человек», — заявлял Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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В декабре 2023 года Путин также сообщал, что 486 тысяч человек заключили контракт с Вооруженными силами России.

«Планировали к концу года набрать 400 тысяч с небольшим. На вчерашний вечер набрано 486 тысяч, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается», — заявлял глава государства в декабре 2023 года.

В России 21 сентября 2022 года была объявлена частичная мобилизация. Тогда планировалось набрать около 300 тысяч человек.

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