В российском городе мужчина и семь женщин создали сеть подпольных казино и пойдут под суд

В Армавире задержали мужчину и 7 женщин, организовавших сеть подпольных казино

В Армавире задержаны 39-летний мужчина и семь женщин в возрасте от 30 до 56 лет, организовавших сеть подпольных казино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

В зависимости от роли каждого они обвиняются по части 3 статьи 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр»). Материалы уголовного дела переданы в суд.

По данным следствия, не позднее января 2024 года мужчина и его 30-летняя знакомая привлекли шесть женщин и создали преступную группу для проведения с помощью интернета азартных игр на территории города. Таким образом, в период с января по июнь 2024 года они создали сеть подпольных казино, расположенных в арендованных помещениях на улицах Сочинской, Советской Армии и Ленина. Организаторы распределили между участниками группы роли и доходы от деятельности казино. 30-летняя женщина являлась администратором, а остальные фигурантки предоставляли игрокам доступ к ресурсам системы, принимали ставки, выплачивали выигрыш и вели отчетность. При задержании злоумышленников оперативники провели обыск игорных заведений. В результате были обнаружены и изъяты деньги, мобильный телефон администратора и игорное оборудование.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области за организацию сети подпольных казино осудили 15 местных жителей.