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17:56, 15 ноября 2024Экономика

В российском городе в озеро с утками потекла зловонная жижа

Во Владивостоке канализация начала загрязнять озеро с утками
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-каналAmur Mash

Канализация начала загрязнять озеро с утками во Владивостоке, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Речь идет о водоеме в микрорайоне Патрокл, где летом обитают цапли и кряквы. В настоящее время вода из канализации льеся прямо в озеро, это происходит на протяжении нескольких дней. Ситуация повторяется не в первый раз.

В «Примводоканале» причиной загрязнения водоемы назвали засоры в трубах, которые появляются по вине самих жителей, когда те якобы неправильно пользуются унитазами.

Ранее жители дома по адресу Уральский проспект, 113, в Нижнем Тагиле пожаловались, что у них из кранов больше года течет зловонная болотная жижа. По их словам, вода пахнет «илом и тухлятиной». Жидкость окрашена в желто-зеленый цвет и оставляет мутные пятна на поверхностях ванной и раковины.

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