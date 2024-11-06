Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:22, 6 ноября 2024Экономика

У жителей российского города из кранов полилась зловонная болотная жижа

У жителей Нижнего Тагила из крана полилась зловонная болотная жижа
Полина Кислицына (Редактор)

Жители одного из многоквартирных домов в Нижнем Тагиле пожаловались, что у них из кранов течет зловонная болотная жижа. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил • Новости».

Речь идет о доме, расположенном по адресу Уральский проспект, 113. По словам жильцов, грязная вода с тухлым запахом стала литься из их кранов более года назад. На записи, сделанной одним из них, можно увидеть ванну, заполненную желтовато-зеленой жидкостью, пачкающей ее покрытие.

«Вода второй год такая... Запах ила и тухлятины. Будто из крана течет болотная жижа. Как и когда городские власти намерены заняться решением данной проблемы?» — обратился к мэрии автор видео.

В конце октября жители Златоуста пожаловались, что подвалы их домов третий месяц топит красной жижей из канализации неизвестного происхождения. При этом едкий запах от нее распространяется по квартирам.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о планах Путина поздравлять Трампа с победой на выборах

      Силуанов призвал молодежь вкладывать деньги в государственные бумаги

      На Украине объяснили создание новых бригад вместо пополнения старых

      В Госдуме рассказали о попытке вернуть с СВО военного с тяжелой формой ВИЧ

      В Кремле высказались о предстоящем выступлении Путина на Валдайском форуме

      Уехавшего из России комика обокрали

      В Госдуме прокомментировали победу Трампа на выборах

      Следовавший в Израиль рейс с россиянами задержали на сутки из-за проблем с самолетом

      Россиянам назвали способы распознать мошенничество с недвижимостью

      Двух россиян осудили за похищение женщины и попытку поместить ее в клинику на лечение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше