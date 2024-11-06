У жителей российского города из кранов полилась зловонная болотная жижа

У жителей Нижнего Тагила из крана полилась зловонная болотная жижа

Жители одного из многоквартирных домов в Нижнем Тагиле пожаловались, что у них из кранов течет зловонная болотная жижа. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил • Новости».

Речь идет о доме, расположенном по адресу Уральский проспект, 113. По словам жильцов, грязная вода с тухлым запахом стала литься из их кранов более года назад. На записи, сделанной одним из них, можно увидеть ванну, заполненную желтовато-зеленой жидкостью, пачкающей ее покрытие.

«Вода второй год такая... Запах ила и тухлятины. Будто из крана течет болотная жижа. Как и когда городские власти намерены заняться решением данной проблемы?» — обратился к мэрии автор видео.

В конце октября жители Златоуста пожаловались, что подвалы их домов третий месяц топит красной жижей из канализации неизвестного происхождения. При этом едкий запах от нее распространяется по квартирам.