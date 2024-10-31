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19:03, 31 октября 2024Экономика

Подвалы домов в российском городе затопило красной жижей

Подвалы трех домов в Златоусте третий месяц топит красной жижей из канализации
Виктория Клабукова

Кадр: страница «Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте»

Три многоквартирных дома в Златоусте Челябинской области три месяца заливает красной жижей непонятного происхождения. О случившемся собственники рассказали URA.RU.

От последствий коммунальной аварии не могут избавиться жители домов по улице Златоустовской и Карла Маркса. Сточными водами затопило подвалы и технические подполья зданий. Жидкость при этом имеет красный оттенок и отдает «ядовитым зловонием». Едкий запах стоит по всем квартирам. Хозяева вынуждены жить с открытыми дверями и окнами, из-за чего постоянно болеют дети.

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Все эти месяцы управляющая компания не может осушить помещения. Для откачки нечистот жильцы сами нанимают ассенизаторов, но подвалы вскоре вновь заливает. Затапливает и задвижки теплосетей, которые остаются скрыты под водой.

В ответ на жалобы администрация направила на обследование канализационной сети комиссию. По итогам выездной проверки в колодцах был обнаружен засор, сточные воды проникли в ливневку. Как сообщается, специалисты «Водоканала» уже провели очистку системы, коммунальщикам рекомендовали провести видеодиагностику труб.

Ранее на темно-серую воду из-под крана пожаловались в одном из микрорайонов Нижнего Тагила. Жильцы обратились за помощью к местным властям. Аналогичная проблема возникла и в Первоуральске. В квартирах горожан из кранов полилась вода с песком, напоминающая по цвету колу.

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