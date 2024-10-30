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12:37, 30 октября 2024Экономика

У жителей российского города из кранов полилась темно-серая вода

У жителей Нижнего Тагила из кранов полилась темно-серая вода

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Нижнем Тагиле из крана полилась темно-серая вода. Внимание на ситуацию в российском городе обратило агентство Ura.ru.

Речь идет о микрорайоне Тагилстрой. На записи, сделанной одним из местных жителей, можно увидеть, как из крана в ванной комнате идет темная мутная жидкость. «Когда закончится это безобразие?» — обратилась к местной администрации жительница Нижнего Тагила. Жильцы соседних домов рассказали, что у них из кранов бежит вода коричневого цвета.

Ранее волгоградка пожаловалась, что из-за прорыва трубы ее жилье заливает фекальными водами из квартиры сверху. Женщина отметила, что нечистоты льются с потолка каждый раз, когда соседи сверху используют уборную, добавив, что в помещениях стоит запах экскрементов и сырости.

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      Полина Кислицына
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