У жителей российского города из кранов полилась темно-серая вода

У жителей Нижнего Тагила из кранов полилась темно-серая вода

В Нижнем Тагиле из крана полилась темно-серая вода. Внимание на ситуацию в российском городе обратило агентство Ura.ru.

Речь идет о микрорайоне Тагилстрой. На записи, сделанной одним из местных жителей, можно увидеть, как из крана в ванной комнате идет темная мутная жидкость. «Когда закончится это безобразие?» — обратилась к местной администрации жительница Нижнего Тагила. Жильцы соседних домов рассказали, что у них из кранов бежит вода коричневого цвета.

Ранее волгоградка пожаловалась, что из-за прорыва трубы ее жилье заливает фекальными водами из квартиры сверху. Женщина отметила, что нечистоты льются с потолка каждый раз, когда соседи сверху используют уборную, добавив, что в помещениях стоит запах экскрементов и сырости.