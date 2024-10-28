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21:10, 28 октября 2024Экономика

Россиянка пожаловалась на фекальный дождь в доме

Волгоградка вынуждена терпеть дождь из нечистот из-за коммунальной аварии

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Из-за коммунальной аварии в квартире жительницы Волгограда сверху льются сточные воды. О последствиях потопа пишет «Блокнот».

С фекальным дождем столкнулась одна из собственниц в двухэтажном доме по улице Обливской. Нечистоты льются с потолка квартиры каждый раз, когда соседи сверху используют уборную. В прорыве канализационной трубы женщина винит управляющую компанию. По словам женщины, все началось с залитого подвала в подъезде. Засор в трубах месяцами не устраняли. Из-за бездействия обслуживающей организации затянувшийся потоп обрушился на головы жителей первого этажа.

В квартирах стоит запах экскрементов и сырости. Также у жильцов отсутствует водопровод. «Живем как бомжи во всем этом, находиться в квартирах невозможно», — сетуют они. Обращения в администрацию и жилищную инспекцию решение проблемы не ускорили. Как утверждается, с последствиями аварии вынуждены мириться пенсионеры и инвалиды, также проживающие в доме.

Ранее в том же российском городе из-за прорыва трубы затопило подъезд дома — с пятого по второй этажи. Одна из собственниц, убирая скопившуюся воду на кухне, едва не оказалась погребена под куском собственного потолка. В момент обрушения женщина успела среагировать и отползти, но под завалы угодила ее нога.

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      Виктория Клабукова
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