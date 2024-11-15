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17:18, 15 ноября 2024Экономика

В российском регионе призвали расселить держащийся на подпорках дом

Прокуратура призвала расселить дом с подпорками на Ямале
Мария Черкасова

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Прокуратура обязала преждевременно расселить аварийный дом в Салехарде, стены которого в настоящее время опираются на подпорки. Об этом говорится на сайте прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Двухэтажный деревянный дом 1988 года постройки по адресу улица Кирпичная, 13, покосился — одна из его стен начала «падать». Было решено поставить стену на подпорки. В прокуратуре решили, что «поддерживающие мероприятия», проводившиеся в доме в 2021-2024 годах, не дали эффективных результатов. Поэтому дом, расселение которого запланировано на 2028 год, следует расселить раньше: с таким требованием прокурор обратился в суд.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что цели федерального проекта по переселению россиян из аварийных домов, реализация которого завершается в 2024 году, к настоящему моменту перевыполнены почти на 30 процентов.

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