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20:48, 15 ноября 2024Мир

В Сенате США потребовали проверить данные о контактах Маска с Россией

Reuters: в Сенате США потребовали проверить данные о контактах Маска с Россией
Семен Александров (редактор)

Фото: Yolanda Ruiz / Globallookpress.com

Два демократа в Сенате США потребовали от Пентагона и генерального прокурора проверить данные о контактах американского предпринимателя Илона Маска с Россией. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на письмо сенаторов.

Отмечается, что глава компании SpaceX курирует миллиардные контракты Пентагона и разведывательного сообщества США, поэтому член Комитета по международным отношениям Джинн Шейхин и председатель Комитета Сената по вооруженным силам Джек Рид призвали расследовать данные о его контактах с Москвой и рассмотреть вопрос возможного отстранения Маска от этих контрактов.

«Эти связи между известным противником США и господином Маском, получающим миллиарды долларов от правительства США, вызывают серьезные вопросы о его надежности», — говорится в письме.

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщало, что Маск якобы регулярно обсуждает с президентом России Владимиром Путиным личные темы и бизнес. По данным газеты, правительство США в курсе этого, но не имеет права ограничить миллиардера. Маск позднее отреагировал на слухи, назвав издание WSJ левой пропагандистской машиной, которая пытается дискредитировать своих оппонентов.

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