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23:21, 15 ноября 2024Мир

В штаб-квартиру сил ООН в Ливане попал снаряд

В штаб-квартиру временных сил ООН в Ливане попал снаряд
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilia Yefimovich / dpa / Global Look Press

В штаб-квартиру Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) попал артиллерийский снаряд. Об этом указано в сообщении в Telegram-канале организации.

«Сегодня днем 155-мм боевой артиллерийский снаряд попал в штаб-квартиру западного сектора ВСООНЛ в Шаме. Снаряд не взорвался», — сообщает ВСООНЛ.

Отмечается, что итальянские специалисты по обезвреживанию бомб оперативно оцепили территорию и провели контролируемую детонацию. Никто из миротворцев не пострадал.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал условия прекращения огня в Ливане. По его словам, Израиль продолжит наносить удары по шиитскому движению «Хезболла» до тех пор, пока не достигнет всех целей войны.

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