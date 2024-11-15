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04:31, 15 ноября 2024Мир

В США усомнились в утверждении одного из назначений в кабинет Трампа

WSJ: сенаторы-республиканцы усомнились в утверждении Гетца как генпрокурора
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп и Мэтт Гетц

Дональд Трамп и Мэтт Гетц. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Сенаторы-республиканцы усомнились в том, что кандидат избранного президента Дональда Трампа на пост генерального прокурора Мэтт Гетц сможет получить необходимую для утверждения поддержку. Об этом сообщает WSJ.

Газета уточняет, что для назначения Трамп может позволить себе потерять поддержку не более трех республиканцев в сенате. Источник издания заявил, что больше четырех сенаторов не готовы поддержать Гетца. По его словам, сейчас идут разговоры о том, возможно ли убедить Трампа отозвать номинацию или заставить Гетца отказаться самому.

Ранее Politico сообщило, что решение Трампа сделать Гетца кандидатом в генеральные прокуроры ошеломило Минюст США. Комитет по этике Палаты представителей рассматривает сразу несколько уголовных дел, связанных с Гетцом. Особый резонанс вызвали дела о торговле людьми и сексуальном насилии, в которых сенатор фигурирует как подозреваемый. В июне этого года Комитет по этике представил данные, согласно которым Гетца подозревают в изнасиловании 17-летней девушки.

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