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02:06, 15 ноября 2024Экономика

В Центробанке России рассказали о влиянии большой распродажи на инфляцию

ЦБ России: распродажи не влияют на показатели инфляции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Распродажи, как сезонные, так и регулярные, не влияют на уровень инфляции, заявили в Центробанке России. Об этом сообщают «Известия».

«Поэтому на показатели инфляции распродажи не влияют: ни в измерении год к году (год назад была такая же распродажа), ни в измерении месяц к месяцу (проведение таких распродаж является нормальной сезонностью)», — заявили в пресс-службе ЦБ.

11 ноября стартовала крупнейшая распродажа года, которая завершится «черной пятницей» 29 ноября.

Ранее сообщалось, что почти половина скидок на российских распродажах, в том числе 11.11, оказались фейком. Некоторые продавцы за месяц до начала распродаж выставляют на товар заведомо высокий ценник. После применения скидок их стоимость снижается до медиального уровня.

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