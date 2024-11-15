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11:49, 15 ноября 2024Бывший СССР

Вольфович призвал ЕС решить проблему нелегальной миграции

Вольфович: Белоруссия призвала ЕС решить проблему нелегальной миграции
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
Александр Вольфович

Александр Вольфович. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Белоруссия призвала ЕС решить проблему нелегальной миграции. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в ходе Международной конференции по борьбе с нелегальной миграцией в Минске, пишет ТАСС.

По его словам, Белоруссия призвала своих соседей (Польшу и страны Прибалтики) сесть за стол переговоров для решения проблемы миграции. «Надо вести диалог, вырабатывать конструктивные совместные шаги, тесное взаимодействие», — подытожил Вольфович.

Председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов на этой встрече заявил, что страны ЕС пошли по пути конфронтации и милитаризации приграничных районов с Белоруссией. «Сегодня они применяют радикальные методы решения возникшей миграционной проблемы», — отметил он.

Ранее в ЕС Россию и Белоруссию обвинили в притоке мигрантов к границам Польши, Финляндии и Прибалтики. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, это является гибридной атакой России и Белоруссии. Миграционный кризис на западных границах Белоруссии начался в 2021 году.

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