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11:11, 15 ноября 2024Наука и техника

Впервые опубликована фотография кабины Су-57

РГ: впервые опубликована фотография кабины истребителя Су-57
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Впервые опубликована фотография кабины российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает «Российская газета» (РГ).

Издание обратило внимание на пост, опубликованный Telegram-каналом Fighterbomber, где показан снимок, сделанный в ходе международного авиакосмического салона Airshow China 2024 в городе Чжухай (Китай). «Кабину Су-57 наконец сфоткали китайцы», — написал Fighterbomber.

На фотографии можно увидеть лаконичный интерьер кабины, включающий, в частности, два монитора и ручку управления с множеством кнопок.

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Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что Су-57 хорошо показал себя в ходе специальной военной операции.

Также в ноябре гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в интервью телеканалу «Россия» сообщил, что компания подписала первые контракты на поставки российских истребителей пятого поколения.

Вот это герой!
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