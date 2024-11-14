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14:10, 14 ноября 2024Наука и техника

Шойгу оценил эффективность Су-57 в ходе СВО

Шойгу: Су-57 хорошо зарекомендовал себя в ходе СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский истребитель пятого поколения Су-57 хорошо показал себя в ходе специальной военной операции (СВО). Эффективность самолета оценил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Прекрасная машина, прекрасно себя показывает. Уже в первом боевом применении зарекомендовала себя очень хорошо», — сказал он, беседуя с летчиком-испытателем на авиасалоне Airshow China 2024.

Истребитель Су-57 совершил первый полет в 2010 году, а в 2020-м Воздушно-космические силы получили первый серийный самолет. Су-57 может нести современные средства поражения, включая ракеты класса «воздух — воздух» Р-77М и «воздух — земля» Х-69.

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Ранее в ноябре гендиректор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил о заключении первых контрактов на поставки истребителей Су-57.

В том же месяце Михеев рассказал, что главным преимуществом Су-57, выделяющим его среди иностранных конкурентов, можно назвать реальный опыт боевого применения.

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