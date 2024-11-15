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18:11, 15 ноября 2024Россия

ВСУ атаковали еще один многоквартирный дом в Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил об атаке на еще один многоквартирный дом в Шебекино
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали еще один многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ продолжают наносить удары по городу Шебекино с помощью беспилотников. (...) Второй многоквартирный дом подвергся атаке FPV-дрона — выбито остекление», — написал чиновник.

Помимо того, под атаку попали жилой дом, где повреждения выявили в надворной пристройке, и кровля складского помещения на одном из предприятий. Во всех перечисленных случаях пострадавших нет.

В этот же день ВСУ ударили по еще одному многоквартирному дому в Шебекино. Очевидцы сняли момент удара на видео. На кадрах видно подлетающий к дому беспилотник. Также можно услышать громкое жужжание моторов. После того, как дрон подлетает к зданию, раздается громкий взрыв.

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