NHK: японская принцесса Микаса скончалась в возрасте 101 года

Японская принцесса Юрико Микаса скончалась в возрасте 101 года, об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на заявление Управления императорского дома Японии.

Принцесса являлась старейшим членом императорской семьи. Она была вдовой принца Такахито Микаса, младшего брата императора Хирохито. Тот, в свою очередь, приходится дедушкой нынешнему императору Нарухито.

Юрико Микаса перед смертью была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за отказа жизненно важных органов.

В июле 2022 года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения. Политику было 67 лет. Он поступил в тяжелом состоянии в больницу города Нара после того, как 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в него из самодельного дробовика во время предвыборного митинга.