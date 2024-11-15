Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:36, 15 ноября 2024Мир

Захарова связала отказ Папы Римского посетить Нотр-Дам с золотыми тестикулами

Захарова: озабоченность жены Макрона вызвала отказ Папы Римского посетить Париж
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)

Фото: Alessia Giuliani / Globallookpress.com

Отказ Папы Римского Франциска посетить церемонию открытия собора Парижской Богоматери вызван озабоченностью французской элиты и конкретно первой леди Франции Бриджит Макрон, жены французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом на своем канале в Telegram сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Причиной отдающего презрением решения Франциска не ехать на церемонию открытия собора стали оказавшиеся достоянием общественности планы супруги Эмманюэля — госпожи Бриджит — вместо восстановления исторического здания водрузить над собором новый шпиль в форме огромного фаллоса с золотыми тестикулами», — написала дипломат.

По словам Захаровой, понтифика оттолкнули «фаллообразные озабоченности» французской элиты и Бриджит Макрон.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что отреставрированный после пожара собор Парижской Богоматери будет открыт для посетителей 8 декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Абхазии стали отзывать из парламента документ о ратификации соглашения с Россией

      Стало известно об ударе по пункту дислокации ВСУ в Красном Лимане

      Москалькова сообщила о 23 вывезенных на Украину из Курской области россиянах

      В ДНР сообщили о продолжении взятия Курахово под контроль ВС России

      Россиянам рассказали о выгодном способе покупки жилья

      Невролог развеяла мифы об инсульте

      Занимавшихся произволом российских полицейских отправили в колонию

      Назван кандидат на роль отца ребенка Бузовой

      Захарова связала отказ Папы Римского посетить Нотр-Дам с золотыми тестикулами

      Врач назвал шесть причин делать утреннюю зарядку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше