Захарова связала отказ Папы Римского посетить Нотр-Дам с золотыми тестикулами

Захарова: озабоченность жены Макрона вызвала отказ Папы Римского посетить Париж

Отказ Папы Римского Франциска посетить церемонию открытия собора Парижской Богоматери вызван озабоченностью французской элиты и конкретно первой леди Франции Бриджит Макрон, жены французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом на своем канале в Telegram сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Причиной отдающего презрением решения Франциска не ехать на церемонию открытия собора стали оказавшиеся достоянием общественности планы супруги Эмманюэля — госпожи Бриджит — вместо восстановления исторического здания водрузить над собором новый шпиль в форме огромного фаллоса с золотыми тестикулами», — написала дипломат.

По словам Захаровой, понтифика оттолкнули «фаллообразные озабоченности» французской элиты и Бриджит Макрон.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что отреставрированный после пожара собор Парижской Богоматери будет открыт для посетителей 8 декабря.

