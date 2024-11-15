Женщина узнала об измене мужа и оригинально отомстила ему

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее подруга узнала об измене мужа и оригинально отомстила ему. Многие комментаторы похвалили поступок женщины.

Автор поста написала, что у мужа ее подруги был роман с коллегой. «Когда она поругалась с ним на этой почве, он поклялся, что покончит с этими отношениями, но через месяц она снова поймала его на неверности», — отметила рассказчица и добавила, что ее подруга в итоге решила развестись.

По словам женщины, муж ее подруги намеренно усложнял бракоразводный процесс, постоянно провоцируя конфликты. В итоге супруги решили жить вместе, пока не согласились продать дом. В это время мужчина ожидал, что его жена по-прежнему будет стирать его одежду, в том числе нижнее белье.

«Моя подруга направила своего внутреннего сатану на мужа, согласившись стирать его вещи, и периодически втирала ядовитый плющ в его чистое нижнее белье», — отметила рассказчица. По ее словам, в первый раз, когда мужчина надел такое белье, он подумал, что его любовница заразила его половым заболеванием. «Мы с ней смеялись под бутылку вина, пока она рассказывала мне о том, как он выл, когда принимал свою первую ванну с овсяной кашей», — заключила автор.

В комментариях под постом многие отметили оригинальность поступка подруги рассказчицы. «Ей стоило приготовить ему сэндвич. Мне сказали, что корм для кошек с тунцом хорошо подходит для этого», — предложила еще один способ мести за измену пользовательница платформы.

Ранее пользователь Reddit также рассказал, как он оригинально отомстил возлюбленной спустя годы после того, как поймал ее на измене. Многие комментаторы похвалили поступок мужчины.