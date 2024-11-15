Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:15, 15 ноября 2024Интернет и СМИ

Женщина узнала об измене мужа и оригинально отомстила ему

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Chris Light / Wikimedia

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее подруга узнала об измене мужа и оригинально отомстила ему. Многие комментаторы похвалили поступок женщины.

Автор поста написала, что у мужа ее подруги был роман с коллегой. «Когда она поругалась с ним на этой почве, он поклялся, что покончит с этими отношениями, но через месяц она снова поймала его на неверности», — отметила рассказчица и добавила, что ее подруга в итоге решила развестись.

Материалы по теме:
Измены, побои и пьянство. Десятки звездных пар распались в 2023 году. Как разрушились даже самые крепкие союзы?
Измены, побои и пьянство. Десятки звездных пар распались в 2023 году. Как разрушились даже самые крепкие союзы?
31 декабря 2023
Жестокое шоу об изменах стало мировым хитом. Как его участников заставили смотреть на секс любимых с другими людьми?
Жестокое шоу об изменах стало мировым хитом.Как его участников заставили смотреть на секс любимых с другими людьми?
12 октября 2023

По словам женщины, муж ее подруги намеренно усложнял бракоразводный процесс, постоянно провоцируя конфликты. В итоге супруги решили жить вместе, пока не согласились продать дом. В это время мужчина ожидал, что его жена по-прежнему будет стирать его одежду, в том числе нижнее белье.

«Моя подруга направила своего внутреннего сатану на мужа, согласившись стирать его вещи, и периодически втирала ядовитый плющ в его чистое нижнее белье», — отметила рассказчица. По ее словам, в первый раз, когда мужчина надел такое белье, он подумал, что его любовница заразила его половым заболеванием. «Мы с ней смеялись под бутылку вина, пока она рассказывала мне о том, как он выл, когда принимал свою первую ванну с овсяной кашей», — заключила автор.

В комментариях под постом многие отметили оригинальность поступка подруги рассказчицы. «Ей стоило приготовить ему сэндвич. Мне сказали, что корм для кошек с тунцом хорошо подходит для этого», — предложила еще один способ мести за измену пользовательница платформы.

Ранее пользователь Reddit также рассказал, как он оригинально отомстил возлюбленной спустя годы после того, как поймал ее на измене. Многие комментаторы похвалили поступок мужчины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Доступ к YouTube в России начал восстанавливаться. У всех ли он работает и что известно?

      Топ-менеджера крупнейшего российского оператора отправили в СИЗО

      Мэр российского города решила уволиться

      Стало известно о массовых попытках ВСУ покинуть позиции под Курахово

      Маслкар с украинскими номерами подожгли на парковке в российском городе

      Мать оставила детей жить с разлагающимися останками их брата и сбежала

      В США сообщили о встрече Илона Маска с иранскими чиновниками

      Растерявшей уважение к залезшему в огромные долги мужу жене дали совет

      Названы российские регионы с самым доступным жильем

      Главный тренер хоккейной «Лады» покинул пост

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше