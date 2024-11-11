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04:09, 11 ноября 2024Интернет и СМИ

Мужчина застал возлюбленную в постели с другим и оригинально отомстил ей

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Kngfsher1 поделился историей о том, как он оригинально отомстил возлюбленной спустя годы после того, как поймал ее на измене. Многие комментаторы похвалили поступок мужчины.

«В старших классах я несколько лет встречался с девушкой. После окончания школы мы вместе переехали в квартиру и планировали пожениться. Но все изменилось в один прекрасный день, когда я пришел домой с работы и застал ее в постели с моим знакомым», — рассказал автор поста и уточнил, что в результате расстался с возлюбленной.

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По словам рассказчика, в последующие годы девушка встречалась с другими мужчинами, однако отношения, как правило, длились недолго, потому что она изменяла партнерам. Недавно бывшая возлюбленная нашла страницу автора поста в соцсетях и предложила ему снова начать встречаться. Также она отправила мужчине несколько интимных фотографий.

Оказалось, что в тот момент девушка была в отношениях, и тогда автор поста решил отомстить ей. «Я сделал несколько скриншотов ее сообщений и отправил их ее парню. Он ответил: "Черт возьми". Хорошо, спасибо"», — вспомнил пользователь. Мужчина добавил, что не знает, как в итоге поступил ее бойфренд, но после этого экс-возлюбленная больше ему не писала.

Большинство комментаторов раскритиковали поведение девушки и одобрили способ мести, который придумал автор поста. «Нарцисс, который обманул однажды, будет обманывать всегда», «Вы хороший человек и поступили правильно», «Вы спасли себя от многих бед», — написали они.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как необычно проучил коллегу, который высмеял его из-за отказа пойти в стрип-клуб. Многие комментаторы встали на сторону рассказчика.

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