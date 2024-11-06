Парень необычно проучил высмеявшего его из-за стриптиза коллегу

Пользователь Reddit рассказал на портале, как необычно проучил неприятного ему коллегу, который высмеял его из-за отказа пойти в стрип-клуб. Многие комментаторы одобрили его поступок.

По словам автора поста, история произошла около 10 лет назад, когда он занимался продажами в IT-компании. В то время его организация устраивала ежегодную конференцию в Лас-Вегасе. В ходе мероприятия некоторые представители компании приглашали потенциальных клиентов в стрип-клубы, хотя начальство им это запрещало.

«В то время мне было лет 27-28. Один из моих старших коллег, Джим (ему было под 50 лет) был типичным скользким продажником», — заявил рассказчик. Автор поста отметил, что во время конференций в Лас-Вегасе Джим постоянно уговаривал коллег и возможных клиентов пойти в стрип-клуб. При этом, как подчеркнул рассказчик, коллега был женат на очень консервативной женщине, которая крайне негативно относилась к его рабочим поездкам в Лас-Вегас.

Однажды в ходе такой конференции Джим пригласил автора поста поехать с ним в стрип-клуб, но тот отказался. Тогда коллега принялся насмехаться над парнем. «Обычно меня бы это не задело, но он делал это на глазах у моего клиента», — заявил рассказчик.

На следующее утро автор поста вместе с Джимом вместе улетали домой. В какой-то момент коллега парня ушел в туалет и попросил его присмотреть за чемоданом. Тогда молодой человек открыл его и положил внутрь карточки с рекламой эскорт-услуг, какие часто раздают на улицах Лас-Вегаса.

Впоследствии Джим пожаловался коллегам, что жена обнаружила эти карточки. «После этого они начали ходить в церковь три раза в неделю и раз в неделю беседовали с пастором. (...) Он клялся, что не брал эти карточки, но толком ничего не помнил, так как в тот вечер был слишком пьян», — заключил автор публикации.

«Это прекрасно. Неужели Джиму не приходило в голову, что нужно уважать свою жену и начальство?», «Отличная месть. Простая и быстрая, но такая эффективная», «Я бы поступил точно так же», — поддержали рассказчика пользователи Reddit.

Ранее другой мужчина рассказал на Reddit о том, как он решил отомстить водителю, подрезавшему его на дороге, и столкнулся с неожиданным последствием. Многие комментаторы раскритиковали его поступок.