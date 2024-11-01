Мужчина решил отомстить подрезавшему его водителю и столкнулся с неожиданным последствием

Пользователь Reddit с ником Koala_apples поделился историей о том, как он решил отомстить водителю, подрезавшему его на дороге, и столкнулся с неожиданным последствием. Комментаторы раскритиковали способ мести, который придумал мужчина.

«Несколько месяцев назад я возвращался домой в очень плотном потоке машин. (...) Один из автомобилей двигался в хвосте, подрезал других при перестроении и постоянно лавировал между рядами, пытаясь вырваться вперед. Несколько раз я был свидетелем того, как другим, включая меня, приходилось резко тормозить, чтобы избежать аварий, из-за его опасного вождения», — рассказал мужчина.

Автор поста заметил, что машина подрезавшего его водителя принадлежала одной компании. Вернувшись домой, мужчина нашел эту организацию на картах Google и оставил отзыв с низкой оценкой. Спустя некоторое время на рабочую почту рассказчика пришло письмо от владельца этого бизнеса, который интересовался, почему тот разместил негативный отзыв. Пользователь удивился, что владельцу удалось выяснить, где он работает.

«Я подумываю о том, чтобы позвонить ему и объяснить ситуацию: "Мне нечего сказать о товарах, которые вы производите, но ваше поведение нуждается в улучшении". Или же я могу ничего ему не отвечать», — добавил мужчина.

Большинство пользователей посоветовали автору публикации связаться с бизнесменом и раскрыть причину, по которой он оставил негативный отзыв. Некоторые участники обсуждения не оценили его способ мести. «Когда вы оставляете подобный отзыв, люди предполагают, что вы отзываетесь об их продукте или услугах. (...) Подобные отзывы могут разрушить малый бизнес», — заявил один из них.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как он оригинально отомстил сварливой соседке. Многие комментаторы одобрили его поступок.