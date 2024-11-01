Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:00, 1 ноября 2024Интернет и СМИ

Мужчина решил отомстить подрезавшему его водителю и столкнулся с неожиданным последствием

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nabeel Syed / Unsplash

Пользователь Reddit с ником Koala_apples поделился историей о том, как он решил отомстить водителю, подрезавшему его на дороге, и столкнулся с неожиданным последствием. Комментаторы раскритиковали способ мести, который придумал мужчина.

«Несколько месяцев назад я возвращался домой в очень плотном потоке машин. (...) Один из автомобилей двигался в хвосте, подрезал других при перестроении и постоянно лавировал между рядами, пытаясь вырваться вперед. Несколько раз я был свидетелем того, как другим, включая меня, приходилось резко тормозить, чтобы избежать аварий, из-за его опасного вождения», — рассказал мужчина.

Материалы по теме:
Что такое пассивная агрессия. Как распознать пассивно-агрессивное поведение и как с ним бороться
Что такое пассивная агрессия.Как распознать пассивно-агрессивное поведение и как с ним бороться
24 октября 2024
Стрессоустойчивость: что это такое, как повысить? Как развить навык справляться с напряжением
Стрессоустойчивость: что это такое, как повысить?Как развить навык справляться с напряжением
29 июля 2024

Автор поста заметил, что машина подрезавшего его водителя принадлежала одной компании. Вернувшись домой, мужчина нашел эту организацию на картах Google и оставил отзыв с низкой оценкой. Спустя некоторое время на рабочую почту рассказчика пришло письмо от владельца этого бизнеса, который интересовался, почему тот разместил негативный отзыв. Пользователь удивился, что владельцу удалось выяснить, где он работает.

«Я подумываю о том, чтобы позвонить ему и объяснить ситуацию: "Мне нечего сказать о товарах, которые вы производите, но ваше поведение нуждается в улучшении". Или же я могу ничего ему не отвечать», — добавил мужчина.

Большинство пользователей посоветовали автору публикации связаться с бизнесменом и раскрыть причину, по которой он оставил негативный отзыв. Некоторые участники обсуждения не оценили его способ мести. «Когда вы оставляете подобный отзыв, люди предполагают, что вы отзываетесь об их продукте или услугах. (...) Подобные отзывы могут разрушить малый бизнес», — заявил один из них.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как он оригинально отомстил сварливой соседке. Многие комментаторы одобрили его поступок.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров оценил будущее российско-американских отношений после выборов в США

      Трамп похвалил свою речь

      Россия вышла в мировые лидеры по величине ключевой ставки в реальном выражении

      Переспавшая с 500 мужчинами порномодель попала в больницу после секса

      Мужчина решил отомстить подрезавшему его водителю и столкнулся с неожиданным последствием

      Украина за ночь выпустила 83 беспилотника по шести регионам России

      Трамп резко отреагировал на заявления о «работе на Россию»

      На Запорожской АЭС ответили на сообщения об утечке воды из реактора

      Над регионом России менее чем за шесть часов сбили 61 беспилотник

      Футболист сборной России назвал сумму трат в месяц

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше