Мужчина оригинально отомстил сварливой соседке

Пользователь Reddit рассказал, как в прошлом он оригинально отомстил сварливой соседке по дому. Многие комментаторы одобрили его поступок.

По словам мужчины, в начале 2000-х годов он арендовал часть дома, рассчитанного на две семьи. Однако семья, занимавшая вторую часть дома, постоянно жаловалась на него арендодателю по выдуманным причинам. «Например, однажды я проснулся в два часа ночи от звонка хозяина, он заявил, что соседи пожаловались на безумно громкую вечеринку у меня дома. Но я спал. Я был один дома», — вспомнил автор поста.

Однажды мужчина решил скосить траву на участке рядом с домом. Приведя в порядок свою часть лужайки, он занялся и соседской половиной. Однако провод газонокосилки был недостаточно длинным для этого, и для работы над оставшейся частью газона он подключил ее к розетке соседей, находящейся снаружи дома.

«На следующий день соседка устроила истерику из-за того, что я потратил ее электричество. Долгую и громкую истерику. (...) Я потратил электричества буквально на копейки, чтобы привести в порядок твою лужайку, я не жду благодарности, это мелкая услуга, но зачем набрасываться на меня из-за этого?» — добавил пользователь Reddit.

На следующий день мужчина заметил, что соседка установила на свои две розетки защитные коробки с замками. Рассказчик решил проучить женщину и приобрел в супермаркете идентичные замки. Он отметил, что увлекается взломом замков, благодаря чему ему удалось заменить замки, висящие на соседских коробках, на приобретенные в магазине.

«Пришлось ждать несколько недель, но однажды я выглянул в окно и увидел, как она, стоя на заросшей лужайке, целых полчаса тщетно лупила молотком по коробкам. Это стоило ожидания», — заявил мужчина.

Большинство комментаторов похвалили автора поста и отметили, что история показалась им забавной. Однако некоторые сочли, что ему не стоило без спроса стричь газон на соседской части лужайки.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как с помощью кофе проучил заносчивого коллегу. По словам автора публикации, он осуществлял свою месть на протяжении пяти месяцев.