Бариста необычно проучил заносчивого шеф-повара

Пользователь Reddit рассказал на портале, как, работая бариста, он необычно проучил заносчивого шеф-повара. Его история собрала больше 12 тысяч лайков.

По словам автора поста, когда он работал в ресторане, к ним устроился новый шеф-повар. Рассказчик заверил, что повар вел себя грубо и надменно с другими сотрудниками заведения.

«Ему было уже под 50 лет и он всегда пытался заигрывать с каждой девушкой, которой было от 16 до 20 лет, и дошло до того, что он загонял их в угол на кухне, пытаясь "флиртовать" с ними», — добавил мужчина. Он также заявил, что повар говорил девушкам «отвратительные» вещи.

Автор публикации и другие сотрудники ресторана пожаловались на повара руководству, однако это не возымело эффекта. «Тогда я подумал, что могу отомстить ему лишь тем, что сделаю его 12-часовую смену ужасной: буду всегда готовить для него кофе без кофеина», — заявил мужчина. Он добавил, что проинструктировал и других бариста, чтобы они также готовили для повара исключительно кофе без кофеина. Это длилось пять месяцев.

В результате повар стал пить много кофе, однако по-прежнему был сонным, заключил рассказчик. «Забавно, что он был итальянцем и всегда хвастался, что знает, какой на вкус настоящий кофе. Похоже, не так уж хорошо он это знал», — поиронизировал пользователь Reddit.

«Я так же поступал с плохими клиентами, когда работал в Starbucks», «Надеюсь, теперь кофеин вызывает у него тревогу и панические атаки», «Одобряю такой подход, я сама давным-давно сделала нечто похожее», — поддержали автора поста комментаторы.

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