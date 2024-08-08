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08:16, 8 августа 2024Интернет и СМИ

Девушка узнала об измене бойфренда и оригинально ему отомстила

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она узнала об измене бойфренда и оригинально ему отомстила. Девушка публично рассказала о предательстве возлюбленного.

Автор поста написала, что два года состояла в отношениях с молодым человеком. «Недавно я начала замечать красные флаги в его поведении: он стал скрывать свой телефон, начал работать допоздна чаще и отдалился», — отметила героиня истории.

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Однажды рассказчица решила проверить телефон бойфренда, пока он мылся в душе. «Я нашла сообщения и фотографии, которые подтвердили тот факт, что он изменял мне в течение последних нескольких месяцев», — пожаловалась она. По ее словам, в ответ на обвинения в предательстве молодой человек начал отрицать измену, но в конце концов сознался в содеянном.

«Я была в ярости и обижена, поэтому решила рассказать о его поступке нашим друзьям и семье», — призналась девушка. Она разместила в соцсетях скриншоты переписок и общие фотографии бойфренда и его любовницы, отметив их на публикации.

В комментариях под постом мнения разделились: некоторые поддержали решение автора поста отомстить бойфренду, другие же посчитали детским подобный поступок. Многие также выразили надежду, что рассказчица рассталась с молодым человеком.

Ранее пользовательница Reddit рассказала на портале, как получила странный подарок от матери своего жениха. Девушка уточнила, что отказалась принять его.

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      Олег Давыдов
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