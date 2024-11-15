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10:24, 15 ноября 2024Забота о себе

Женщина заподозрила мужа в измене из-за привычки засиживаться в туалете

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Женщина призналась, что подозревает мужа в неверности из-за того, что у него появилась привычка засиживаться в туалете. Ее историю, опубликованную на форуме Mumsnet, приводит издание Daily Mail.

Она рассказала, что ее супруг каждое утро перед работой проводит в туалете час. Мужчина утверждает, что смотрит в это время видео. Из-за новой привычки он стал опаздывать на работу, поэтому теперь он засиживается в офисе допоздна. По этой причине супруг перестал помогать ей в уходе за детьми. «Он никогда не приходит домой раньше восьми вечера. Наш младший ребенок еще маленький, но мужа никогда нет дома, когда малыша надо укладывать спать. Он никогда не помогает с ним и по утрам, потому что сидит в туалете», — пожаловалась женщина. Она также добавила, что супруг постоянно жалуется, что все время опаздывает на работу.

В комментариях некоторые пользователи задали автору поста вопрос, не завел ли ее мужчина роман, учитывая, что он каждый вечер поздно приходит и все время берет с собой в туалет телефон. «К сожалению, я не вижу никаких причин для того, чтобы проводить так много времени в ванной, кроме как желания что-то скрыть», — написала одна женщина. «Я никогда не встречала мужчину, который проводил бы в ванной столько времени, что каждый день опаздывал бы на работу. Единственная причина для этого — переписка с другой женщиной», — добавила другая.

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Однако некоторые комментаторы посчитали, что подобное поведение мужчины обусловлено его желанием избежать обязанностей по уходу за ребенком. «Он делает это нарочно, потому что считает, что вы должны делать все сами. У него есть дети, но он не хочет брать на себя ответственность. Обязательно поговорите с ним. Это ненормально», — посоветовала одна из пользовательниц.

Ранее к коучу по отношениям Джейн Грин обратилась женщина, разочаровавшаяся в своем избраннике из-за его привычки снимать обувь и носки во время перелетов на самолете. По словам автора письма, от ног партнера плохо пахло и ей было противно видеть его волосатые пальцы в общественном месте.

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