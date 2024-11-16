Беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Богомаз: беспилотник сбили в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в небе над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в результате отражения атаки разрушений и пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал Богомаз.

Около 8:10 утра 16 ноября дежурные средства ПВО сбили беспилотник в Воронежской области.

До того губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины пытались ночью атаковать соседние с Липецкой областью регионы России.