Бетербиев бросил вызов побившему Тайсона блогеру Полу

Боксер Артур Бетербиев бросил вызов побившему Тайсона блогеру Джейку Полу

Российский боксер Артур Бетербиев бросил вызов побившему Майка Тайсона блогеру Джейку Полу. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Джейк, что ты сделаешь в ринге против абсолютного чемпиона мира? Просто знай, что я всегда открыт для предложений», — написал 39-летний Бетербиев.

Ранее 16 ноября Пол на своей странице в соцсети X вызвал ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора. «Давай проведем бой по ММА. Без весовой категории — как это было раньше», — предложил блогер.

В ночь на 16 ноября 27-летний Пол выиграл у 58-летнего Майка Тайсона в поединке по правилам бокса. Бой продлился восемь раундов по две минуты и завершился единогласным решением судей в пользу блогера. Сообщается, что Пол заработал за поединок 40 миллионов долларов, а Тайсон — 20 миллионов.

Бетербиев — абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе. 13 октября он завоевал титул, одержав победу над соотечественником Дмитрием Биволом единогласным решением судей.