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21:33, 16 ноября 2024Спорт

Бетербиев бросил вызов побившему Тайсона блогеру Полу

Боксер Артур Бетербиев бросил вызов побившему Тайсона блогеру Джейку Полу
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский боксер Артур Бетербиев бросил вызов побившему Майка Тайсона блогеру Джейку Полу. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Джейк, что ты сделаешь в ринге против абсолютного чемпиона мира? Просто знай, что я всегда открыт для предложений», — написал 39-летний Бетербиев.

Ранее 16 ноября Пол на своей странице в соцсети X вызвал ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора. «Давай проведем бой по ММА. Без весовой категории — как это было раньше», — предложил блогер.

В ночь на 16 ноября 27-летний Пол выиграл у 58-летнего Майка Тайсона в поединке по правилам бокса. Бой продлился восемь раундов по две минуты и завершился единогласным решением судей в пользу блогера. Сообщается, что Пол заработал за поединок 40 миллионов долларов, а Тайсон — 20 миллионов.

Бетербиев — абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе. 13 октября он завоевал титул, одержав победу над соотечественником Дмитрием Биволом единогласным решением судей.

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