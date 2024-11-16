Мария Захарова призвала Германию снять с Гитлера статус почетного гражданина

Захарова призвала ФРГ снять с Гитлера и других нацистов статус почетных граждан

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ФРГ снять с Адольфа Гитлера и других нацистских преступников статус почетных граждан некоторых городов. Об этом она написала у себя в Telegram-канале.

«Поразительно, но факт: многие города Германии до сих пор не лишили ни Гитлера, ни других нацистских лидеров статуса почетных граждан», — добавила дипломат.

По ее словам, в свое время по всей стране насчитывалось более четырех тысяч таких населенных пунктов. При этом, как указала Захарова, оказавшиеся в составе ГДР города официально лишили экс-фюрера такого титула.

Ранее Захарова заявила, что ФРГ не признает ужасы блокады Ленинграда геноцидом, при этом платя пособия ветеранам СС.