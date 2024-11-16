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21:37, 16 ноября 2024Мир

Маск заявил о потрясающем чувстве юмора у Зеленского

Маск пошутил над словами Зеленского, что Трамп не принудит Киев к диалогу с РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп не заставит Киев сесть за стол переговоров с Россией. Об этом Маск написал в социальной сети X.

Маск прокомментировал слова Зеленского, который не ответил на вопрос телеканала «Общественное», требовал ли Трамп сесть за стол переговоров с Россией. Украинский лидер отметил, что риторика «садись и слушай» не является эффективной.

«У него потрясающее чувство юмора», — написал Маск в ответ на публикацию видеоролика со словами Зеленского.

Ранее Зеленский допустил возможность мирного урегулирования конфликта с Россией, если Украину «усилят» третьи страны. По его мнению, если «Украина не будет сильной», инициатива станет для страны проигрышной.

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