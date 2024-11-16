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15:05, 16 ноября 2024Бывший СССР

Маска обвинили в провале ВСУ в Курской области

Полковник СБУ в отставке Стариков: Маск причастен к провалу ВСУ под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Провал операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области связан с отказом американского бизнесмена Илона Маска включить систему спутниковой связи Starlink над регионом. В причастности к неудачам ВСУ Маска обвинил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, его слова приводит РИА Новости.

По словам Старикова, свои действия под Курском ВСУ планировали с учетом именно этого типа связи. «Мы построили разведывательно-ударный комплекс, основой которого является Starlink. Starlink не работает на Курской территории, потому что Маск ее не включает», — цитирует агентство слова полковника СБУ.

При этом Стариков подчеркнул, что не работающий Starlink — не единственная причина, по которой ВСУ терпят неудачи. Он добавил, что у украинских войск в Курской области нет должных укреплений.

Ранее демократы Джинн Шейхин и Джек Рид в Сенате потребовали от Пентагона и генерального прокурора проверить данные о контактах Маска с Москвой.

ЖЗЛ
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