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17:08, 16 ноября 2024Россия

Несколько воздушных целей сбиты на подлете к российскому региону

Белгородский глава Гладков: несколько воздушных целей сбиты на подлете к региону
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Чиновник не уточнил, какие именно цели были уничтожены над областью, добавив лишь, что атаку отразили средства противовоздушной обороны.

«Сработала наша система ПВО — на подлете к области сбиты несколько воздушных целей. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала», — сообщил глава Белгородской области.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о десяти сбитых беспилотных летательных аппаратах над регионом. Также губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил, что БПЛА Вооруженных сил Украины пытались ночью атаковать соседние с Липецкой областью регионы.

ЖЗЛ
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