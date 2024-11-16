Несколько воздушных целей сбиты на подлете к российскому региону

Белгородский глава Гладков: несколько воздушных целей сбиты на подлете к региону

Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Чиновник не уточнил, какие именно цели были уничтожены над областью, добавив лишь, что атаку отразили средства противовоздушной обороны.

«Сработала наша система ПВО — на подлете к области сбиты несколько воздушных целей. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала», — сообщил глава Белгородской области.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о десяти сбитых беспилотных летательных аппаратах над регионом. Также губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил, что БПЛА Вооруженных сил Украины пытались ночью атаковать соседние с Липецкой областью регионы.