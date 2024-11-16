Овечкин помог «Вашингтону» разгромно победить в матче НХЛ

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Колорадо» в матче НХЛ

Клуб «Вашингтон Кэпиталс» разгромно победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Якуб Врана, Джейкоб Чикран, Расмус Сандин и оформивший дубль Коннор Макмайл. Также победить команде помогла результативная передача капитана, российского форварда Александра Овечкина.

«Вашингтон» набрал 23 очка и занимает второе место в Столичном дивизионе Восточной конференции. «Колорадо» с 18 очками в активе располагается на четвертой строчке Центрального дивизиона Запада.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерс». Команда забрала трофей, победив «Эдмонтон Ойлерс» в финальной серии со счетом 4-3.