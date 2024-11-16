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22:12, 16 ноября 2024Россия

ПВО за полчаса сбила пять БПЛА в российских регионах

Минобороны: ПВО за полчаса сбила пять БПЛА в трех российских регионах
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:30 до 21:00 мск сбила пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в трех российских регионах. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, два — над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о десяти сбитых беспилотных летательных аппаратах над регионом. Также губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил, что БПЛА Вооруженных сил Украины пытались ночью атаковать соседние с Липецкой областью регионы.

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