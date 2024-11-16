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10:26, 16 ноября 2024Бывший СССР

Работавший дальнобойщиком пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации в рейсе

Пленный боец ВСУ Дацье рассказал, как внезапно оказался в армии
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Минобороны РФ /  ТАСС

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Дацье, работавший дальнобойщиком, рассказал, как внезапно оказался в армии после того, как его остановили на блокпосту во время рабочего рейса. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на данные Минобороны России.

«Остановили и сказали, что надо проверить документы. Вечером я был уже в Ивано-Франковске в ТЦК (Территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру»), на утро я был уже в Ровно на полигоне», — поделился он.

По словам украинского солдата, вскоре его и еще несколько десятков человек перебросили в Сумы. «Поймали, отвезли все, там никто не спрашивает, куда ты едешь, что ты хочешь», — пояснил Дацье, отметив, что он вообще не хотел попасть в армию.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход рассказала, что украинцам начали продавать незаполненные бланки повесток с печатями, которые помогают избежать принудительной мобилизации при встрече с патрулем. Это происходит на фоне повальной мобилизации на Украине, благодаря которой сотрудники ТЦК пытаются закрыть острую нехватку личного состава ВСУ.

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