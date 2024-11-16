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12:30, 16 ноября 2024Культура

Раскрыта причина смерти актрисы Светланы Светличной

Mash: Светлана Светличная умерла из-за сердечно-сосудистой недостаточности
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

По предварительной информации 84-летняя актриса Светлана Светличная умерла из-за сердечно-сосудистой недостаточности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, сердечно-сосудистая недостаточность развилась у актрисы на фоне онкологического заболевания. Речь идет о раке ротоглотки.

27 августа врачи признали Светличную неизлечимо больной. Тогда ей присвоили паллиативный статус. Отмечалось, что актриса лично дала на это согласие. В последнее время звезда советских фильмов страдала от болей в голове, ушах и горле. Она не могла самостоятельно передвигаться и большую часть времени находилась в лежачем положении.

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