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15:00, 16 ноября 2024Культура

Названы дата и место проведения церемонии прощания с актрисой Светланой Светличной

Прощание с актрисой Светланой Светличной пройдет 20 ноября в Доме кино
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыта причина смерти актрисы Светланы Светличной

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Прощание с советской и российской актрисой, заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной состоится 20 ноября в Доме кино. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале со ссылкой на информацию от Союза кинематографистов России.

По данным издания, прощание с актрисой пройдет в Белом зале Дома кино в 11:00 утра по московскому времени. Светличную похоронят на Ваганьковском кладбище.

Ранее сообщалось, что актрису похоронят на Троекуровском кладбище. О смерти Светланы Светличной стало известно днем 16 ноября. По предварительной информации причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность, которая развилась у Светличной на фоне онкологического заболевания.

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