Стало известно место похорон Светличной

Актрису Светличную похоронят на Троекуровском кладбище

Актрису Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище. Место похорон стало известно из сообщения представителей Гильдии актеров РИА Новости.

Отмечается, что дата прощания с актрисой станет известна позже.

О смерти Светличной стало известно сегодня, 16 ноября. Последние несколько месяцев актриса находилась в больнице — медики диагностировали звезде болезни почек и легких, ей проводилась интенсивная терапия.

В августе Светличную признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус.