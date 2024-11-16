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12:53, 16 ноября 2024Культура

Стало известно место похорон Светличной

Актрису Светличную похоронят на Троекуровском кладбище
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Актрису Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище. Место похорон стало известно из сообщения представителей Гильдии актеров РИА Новости.

Отмечается, что дата прощания с актрисой станет известна позже.

О смерти Светличной стало известно сегодня, 16 ноября. Последние несколько месяцев актриса находилась в больнице — медики диагностировали звезде болезни почек и легких, ей проводилась интенсивная терапия.

В августе Светличную признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус.

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