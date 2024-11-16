Стало известно место похорон Светличной

Актрису Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище. Место похорон стало известно из сообщения представителей Гильдии актеров РИА Новости.
Отмечается, что дата прощания с актрисой станет известна позже.
О смерти Светличной стало известно сегодня, 16 ноября. Последние несколько месяцев актриса находилась в больнице — медики диагностировали звезде болезни почек и легких, ей проводилась интенсивная терапия.
В августе Светличную признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус.