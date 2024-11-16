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14:09, 16 ноября 2024Спорт

Российские биатлонисты определили победителя гонки игрой «Камень, ножницы, бумага»

Халили и Серохвостов определили победителя гонки игрой «Камень, ножницы, бумага»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Карим Халили

Карим Халили. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российские биатлонисты Карим Халили и Даниил Серохвостов определили победителя гонки игрой «Камень, ножницы, бумага». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Необычный розыгрыш мест произошел во время масс‑старта в рамках ЯНГПУР Кубка Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). Оба спортсмена представляют команду «Биатлонный клуб Профински». На финишной прямой они взяли флаг своего клуба и, на ходу сыграв в «Камень, ножницы, бумага», выявили победителя — Халили.

Позднее Халили рассказал, что спортсмены изначально договорились о таком развитии событий в случае одновременного финиша. «Мы сразу решили, что если так сделаем, то делим весь выигрыш пополам, так что никаких обид нет», — добавил он.

Турнир проходит в Ханты-Мансийске. За победу в гонке Халили получит миллион рублей. Серохвостову положено 500 тысяч рублей за второе место.

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