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07:31, 16 ноября 2024Бывший СССР

Сальдо сообщил о гибели элитного спецназа ВСУ на Днепре

Сальдо: ВСУ в ходе попыток форсировать Днепр потеряли элитный спецназ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр и высадиться в Херсонской области стоили им потери элитного спецназа. Об этом РИА Новости сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Масштабных попыток форсировать Днепр и высадиться на косах в Херсонской области в последнее время не было. В конце концов, ВСУ и так больно обожглись, когда потеряли свой элитный спецназ в бессмысленных пропагандистских операциях на Кинбурнской и Тендровской косах», — сказал губернатор.

Он также подчеркнул, что Российская армия всегда готова дать достойный отпор при любых попытках вторжения ВСУ.

Ранее стало известно, что на Украине был ликвидирован белорусский отряд спецназа «АСП Террор», воевавший на стороне Киева. Часть бойцов перешла в отряды специального назначения военной разведки, остальные военнослужащие «больше не выполняют боевых задач».

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