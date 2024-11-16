В Германии оценили звонок Шольца Путину

Депутат бундестага Дагделен: звонок Шольца Путину мог быть маневром канцлера

Звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину является правильным шагом, несмотря на то, что он мог быть маневром главы кабмина ФРГ. Об этом заявила депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен в соцсети X.

«Следует приветствовать тот факт, что Олаф Шольц наконец-то добился прямых переговоров с президентом России Путиным о прекращении войны на Украине», — высказалась депутат.

По словам Дагделен, разговор лидеров ФРГ и России стоит высоко оценить даже в том случае, если Шольц запланировал его как «маневр, чтобы представить себя канцлером мира в предстоящей предвыборной кампании в Бундестаг».

15 ноября канцлер Германии Шольц провел телефонные переговоры с российским лидером. Инициатором диалога выступила ФРГ.