В МИД заявили об отсутствии политизированности в декларации АТЭС

Посол по особым поручениям Бердыев: декларация саммита АТЭС не политизирована

Декларация саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не политизирована. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям Марат Бердыев в Telegram.

По словам Бердыева, документ носит консенсусный характер.

«Декларация саммита АТЭС в Лиме согласована (...) Декларация носит полностью консенсусный характер и не содержит искусственно политизированных сюжетов», — заявил он.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден встретится с главой Китая Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Лиме 16 ноября. Он планирует обсудить с китайским коллегой утверждения об отправке северокорейских военных в Россию, а также предполагаемое участие в спецоперации.