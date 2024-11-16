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15:14, 16 ноября 2024Бывший СССР

В России прокомментировали вопрос об участии Армении в саммите ОДКБ

МИД России: Армения дистанцируется от участия во всех форматах деятельности ОДКБ
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Вопрос о том, будет ли Армения участвовать в саммите Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, необходимо задавать армянской стороне. Так, ситуацию прокомментировал замглавы МИД России Александр Панкин, его слова приводит агентство РИА Новости.

При этом высокопоставленный дипломат отметил, что пока Ереван дистанцируется. «Судя по заявлениям армянской стороны, она дистанцируется на данном этапе от участия во всех, во всех абсолютно форматах деятельности ОДКБ разных уровне», — добавил он.

Ранее глава МИД закавказской республики Арарат Мирзоян заявил, что у Армении и России, несмотря на разногласия, есть крепкие экономические связи.

При этом министр подчеркнул, что разногласия касаются определенных совместных интеграционных площадок. Так, по его словам, ОДКБ не среагировала должным образом на «военную агрессию против суверенной территории Армении».

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