Сербский депутат Станоевич: при посредничестве Каллас отношений ЕС с РФ не будет

При посредничестве будущей главы Евродипломатии Кайи Каллас отношений Евросоюза с Россией не будет. Так о способности Каллас выстроить отношения с Москвой высказался сербский депутат Драган Станоевич, его слова приводит РИА Новости.

По словам Станоевича, вся карьера бывшего премьер-министра Эстонии Каллас была построена на русофобии, и прогресса в отношениях с Россией при ней ждать не стоит.

«Если отношения будет она выстраивать, то отношений никаких не будет. Мало кто знает, но я точно знаю, кто она такая, и пытаюсь донести и в Европе, и в Сербии до людей, что это человек, который строит свою карьеру на русофобии и ненависти ко всему, что русское», — критически высказался о Каллас Станоевич.

Ранее в постоянном представительстве России при ЕС заявили, что Каллас продолжит «крестовый поход Европы» против Москвы. В постпредстве заявили, что Евросоюз осознанно избрал путь долгосрочной конфронтации с Россией, и «бывшая премьер-министр Эстонии является наилучшим воплощением антироссийского курса Брюсселя».