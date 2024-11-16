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14:19, 16 ноября 2024Мир

В Сербии критически высказались о способности Каллас выстроить отношения с Россией

Сербский депутат Станоевич: при посредничестве Каллас отношений ЕС с РФ не будет
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

При посредничестве будущей главы Евродипломатии Кайи Каллас отношений Евросоюза с Россией не будет. Так о способности Каллас выстроить отношения с Москвой высказался сербский депутат Драган Станоевич, его слова приводит РИА Новости.

По словам Станоевича, вся карьера бывшего премьер-министра Эстонии Каллас была построена на русофобии, и прогресса в отношениях с Россией при ней ждать не стоит.

«Если отношения будет она выстраивать, то отношений никаких не будет. Мало кто знает, но я точно знаю, кто она такая, и пытаюсь донести и в Европе, и в Сербии до людей, что это человек, который строит свою карьеру на русофобии и ненависти ко всему, что русское», — критически высказался о Каллас Станоевич.

Ранее в постоянном представительстве России при ЕС заявили, что Каллас продолжит «крестовый поход Европы» против Москвы. В постпредстве заявили, что Евросоюз осознанно избрал путь долгосрочной конфронтации с Россией, и «бывшая премьер-министр Эстонии является наилучшим воплощением антироссийского курса Брюсселя».

ЖЗЛ
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