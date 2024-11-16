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12:42, 16 ноября 2024Россия

Воронежский губернатор рассказал о падении обломков беспилотника на здание

Воронежский губернатор Гусев: обломки беспилотника упали на нежилое здание
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Обломки беспилотника, сбитого системой противовоздушной обороны в небе над Воронежской областью, упали на нежилое здание. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram.

По словам главы Воронежской области, при падении обломков возгорания не произошло. «Пострадавших и разрушений нет», — рассказал чиновник.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о десяти сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) над регионом.

Также губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил, что БПЛА Вооруженных сил Украины пытались ночью атаковать соседние с Липецкой областью регионы.

ЖЗЛ
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