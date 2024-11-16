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19:13, 16 ноября 2024Мир

Захарова ответила на призыв Бербок поставить Киеву дальнобойное оружие

Захарова о призвавшей поставить дальнобойное оружие Киеву Бербок: ксенофобка
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Призвавшая поставить дальнобойное оружие Киеву глава МИД Германии Анналена Бербок является оголтелой ксенофобкой. Так на заявление Бербок отреагировала представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в Telegram.

По словам Захаровой, в связи с высказыванием Бербок, она хотела бы задать той несколько вопросов. Среди них — планируют ли власти Германии лишить Адольфа Гитлера статуса почетного гражданина в ряде городов и переименовать названные в честь солдат и офицеров вермахта военные объекты.

Также Захарова поинтересовалась у Бербок, не пришло ли время выплачивать компенсации жителям блокадного Ленинграда помимо горожан-евреев.

О предложении Бербок поставить Украине дальнобойное оружие стало известно ранее, сегодня, 16 ноября. Она не стала прямо указывать на немецкие крылатые ракеты Taurus. При этом она уточнила, что такие страны, как Франция и Великобритания, уже поставляют Киеву подобные вооружения.

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