Беспилотник самолетного типа уничтожили в Брянской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа удалось уничтожить в Брянской области. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор российского региона Александр Богомаз.
Он отметил, что в результате произошедшего никто из мирных граждан не пострадал. Богомаз пояснил, что устройство было сбито дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).
«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава приграничного региона. Других подробностей об инциденте он не раскрыл.
До этого в Минобороны отчитались об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью.