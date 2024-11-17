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18:06, 17 ноября 2024Россия

Беспилотник самолетного типа уничтожили в Брянской области

Губернатор Богомаз заявил об уничтоженном БПЛА в Брянской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа удалось уничтожить в Брянской области. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор российского региона Александр Богомаз.

Он отметил, что в результате произошедшего никто из мирных граждан не пострадал. Богомаз пояснил, что устройство было сбито дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава приграничного региона. Других подробностей об инциденте он не раскрыл.

До этого в Минобороны отчитались об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью.

ЖЗЛ
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